Oudenaarde geeft de hoop op de Ronde nog niet op: "Denken aan het najaar"

"Of zo'n herexamen praktisch haalbaar is? Er moet eerst een datum geprikt worden waar iedereen het over eens is. Als dat lukt, dan zal het enthousiasme - ook bij onze vele vrijwilligers - zeer groot zijn."

"Ik neem aan dat die gesprekken nog aan de gang zijn. De Ronde is een monument, de belangrijkste klassieker in de wereld."

"Onze aandacht moet nu naar de coronacrisis gaan", erkent Marnic De Meulemeester, burgemeester van Oudenaarde. "De Ronde gaat terecht niet door. Iedereen beseft dat dit momenteel niet kan. Maar ik hoop in elk geval dat de Ronde uitgesteld wordt en hopelijk nog in het najaar kan plaatsvinden."

In normale omstandigheden zou het nu gezellig druk zijn in de Vlaamse Ardennen en in Oudenaarde, met veel wielertoeristen, wielerliefhebbers en een peloton dat zou aftellen naar de hoogmis van komende zondag. Maar het coronavirus heeft iedereen het zwijgen opgelegd.

"Velen zouden gelukkig zijn met Ronde in het najaar"

In Oudenaarde klinkt men dus voorzichtig optimistisch, in Kluisbergen werd het plan voor een najaarseditie al min of meer afgeschoten.

"Het is misschien een huzarenstukje, maar de Ronde is de Ronde, een monument", klinkt het bij de burgemeester van Oudenaarde.

"Die dag is iedere Vlaming, weliswaar op zijn eigen manier, begaan met de Ronde. Het is niet aan mij om te bepalen of de Ronde nog doorgaat. Wij zijn slechts een partner, maar het moet mogelijk zijn als er een goeie datum gevonden wordt."

"Gezondheid gaat voor alles, maar ik heb nog hoop dat de Ronde in het najaar kan doorgaan. Daar zouden velen gelukkig mee zijn. Of ik een datum in mijn hoofd heb? Ik denk aan het najaar, pakweg september, oktober of zelfs nog later."