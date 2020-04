OPVALLEND: Zoon van Philippe Gilbert houdt training van papa bij

Het is niet bekend of het om Adam (9) of Alexandre (6) gaat, maar wellicht om de oudste.



De jongen is al goed vertrouwd met het rennersjargon. Omgezet naar gewone mensentaal deed Gilbert volgende training:

15 minuten opwarmen

1e blokkenserie van 8 minuten: per minuut 20 seconden normaal fietsen en 40 seconden aan 700 watt (Dat is knallen, red)

5 minuten herstel

2e blokkenserie: 4 keer 30 seconden aan 600 watt, daartussen 3 minuten herstel

uitbollen aan minder dan 210 watt met 100 omwentelingen per minuut (wattage is niet veel, maar wel hoog aantal omwentelingen, red)