OH Leuven: "Licentiemanager heeft positief advies gegeven"

Enkele weken geleden zag het er nog somber uit voor OHL, nadat de licentiemanager een negatief advies gegeven had. Maar de club leek zich weinig zorgen te maken en mocht vandaag op een videoconferentie bijkomende uitleg verschaffen aan de licentiecommissie.

Die uitleg is blijkbaar goed onthaald, want OHL laat woensdag weten dat de licentiemanager nu een positief advies gegeven heeft. "OH Leuven kijkt dan ook met vertrouwen uit naar de beslissing van de licentiecommissie op woensdag 8 april", klinkt het in een mededeling van de club.