Marc Overmars haalt fors uit: "Waarom gaat het over geld en niet over gezondheid?"

De Europese voetbalbond had vandaag een conference call met de 55 lidstaten. De UEFA had een tijdje geleden de deadline waarbinnen de nationale competities moeten worden afgehaspeld al verlengd tot 30 juni, een eerste voorzet om clubs meer tijd en ruimte te verschaffen. Het nieuwe conclaaf van vandaag heeft geen concrete richtlijnen opgeleverd, maar aangezien de UEFA de interlandbreak in juni al heeft opgeschoven naar het najaar en aangezien ook de Champions League en de Europa League nog in leven gehouden worden (en mogelijk in de zomermaanden worden afgewerkt), lijkt de prioriteit van de Europese voetbalbond toch bij het voltooien van de huidige voetbaljaargang te liggen. De UEFA lijkt daarmee vooral de wil van de grote competities in te willigen. Onder meer de Premier League en La Liga vrezen een financieel bloedbad als de competities niet tot het eindstation geraken.

Overmars maakt vergelijking met Trump

Maar niet in alle landen ligt het voornemen om te blijven voetballen in de bovenste schuif. Ajax, momenteel coleider met AZ in de Eredivisie, wil een punt zetten achter dit onvolledige seizoen. Bij De Telegraaf is directeur voetbalzaken Marc Overmars bijzonder scherp.

"Waarom gaat het op dit moment over geld en niet over de volksgezondheid?”, vraagt Overmars zich af. "Ik had gehoopt dat de KNVB (Nederlandse voetbalbond) een zelfstandige beslissing zou nemen, maar in plaats daarvan verschuilt men zich achter de UEFA."

"Ik heb er gewoon moeite mee hoe het gaat. Wij zijn in Nederland niet zo afhankelijk van de tv-gelden als de competities in Spanje, Engeland, Italië en Duitsland."

"Ik denk dat de grote landen de UEFA onder druk hebben gezet om ten koste van alles door te voetballen. En de UEFA heeft daar ook baat bij, omdat het wel of niet uitspelen van de Champions League een verschil betekent van honderden miljoenen euro’s."

"Ik vergelijk de UEFA en de KNVB op dit moment een beetje met de Amerikaanse president Donald Trump van een week geleden: de economie is belangrijker dan het coronavirus. Hallo! Er gaan in Nederland elke dag meer dan honderd mensen dood aan de gevolgen van het coronavirus.”

"Chaos" en "Overbelasting van hier tot in Tokio"