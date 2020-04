Johan Boskamp: "Ik had 2 favorieten voor Euro 2020: België en een land waar niemand over sprak"

"In het amateurvoetbal is er al een punt achter gezet. Alleen in het profvoetbal wordt er nog gewrongen. Het gaat natuurlijk om één ding: de centen! Zo simpel is dat. Wat ze in Engeland willen doen, tart de verbeelding. In Londen alleen al zouden er in twee maanden tijd nog 92 wedstrijden moeten gespeeld worden. Dat is waanzin. Dus we moeten het gezond verstand laten spreken en in gedachten houden dat voetbal niet het allerbelangrijkste is."