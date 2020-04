Jan Boskamp: "Anderlecht wou me als adviseur, tot ik met Coucke wou spreken..."

Herbekijk hier de Facebook Live met Jan Boskamp

Boskamp: "Elke 6 maanden andere mensen, dat is niet geloofwaardig"

Jan Boskamp werd als trainer van Anderlecht 3 keer Belgisch kampioen en ook nu nog stroomt er paars-wit bloed door zijn aderen. Bijna was hij nog eens teruggekeerd naar het Astridpark.

"Ik kan dat nu wel vertellen, want Michael Verschueren is nu toch bijna weg bij Anderlecht, op een smerige manier in mijn ogen. Maar toen hij net was aangesteld, heeft hij mij gepolst om weer bij Anderlecht te komen, net als Zetterberg en Arnesen (die wel overstag gingen, red)."

"Ik zei tegen Michael: "Ik wil eerst met Marc Coucke spreken, want ik wil hem zeggen dat hij tijdens de rust niet in de kleedkamer mag komen of de polonaise moet beginnen te dansen." Nadien heb ik niets meer gehoord."

Boskamp kan zelf niet goed meer volgen wat er de voorbije maanden allemaal is gebeurd bij Anderlecht. "Elke 6 maanden zijn er andere mensen, een heel deel daarvan ken ik zelfs niet. Dan kom je niet geloofwaardig over. Maar Anderlecht komt altijd terug! Al zal het misschien toch nog een tijdje duren."