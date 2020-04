Gezien in De Stig: "Alles komt goed, het leven is mooi"

Stig wandelt zijn marathon van 4 kilometer: "Hier heb je hard voor gewerkt!"

Stig "Zeg nooit nooit" Broeckx zou wellicht nooit meer kunnen praten, stappen, laat staan fietsen. Vandaag doet hij dat allemaal. Hij moest weer van nul beginnen, maar hij doet dat met een ijzeren wilskracht.



Op 19 mei 2018 organiseert het revalidatiecentrum in Overpelt, waar Stig verblijft, de RevaRun. Broeckx, die in een rolstoel naar de start komt, kiest voor de 4 kilometer. Stap voor stap, heel traag en samen met zijn moeder en vader doet hij er uren over, maar hij geeft niet op en haalt de finish. "Pijn is fijn, dat is zijn uitdrukking. En dat was vroeger ook zo. Hij ging altijd over de limiet", vertelt zijn pa.