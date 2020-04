Geen Wimbledon in 2020: ook het heilige gras plooit voor het coronavirus

Wimbledon, het derde en prestigieuze grandslamtoernooi van het seizoen, kwam de voorbije weken en dagen steeds meer onder druk te staan, maar hield het been opvallend lang stijf. Uiteindelijk schoot er toch een kramp in, want het toernooi (29 juni tot 12 juli) wordt afgeblazen.

Geen toernooien op gras, US Open blijft hopen

En zo komen we terug bij de vraag bij het begin van dit artikel: wordt er nog getennist? Het gravelseizoen viel al volledig in het water en door de afgelasting van Wimbledon wordt er ook een streep getrokken door het grasseizoen.

De ATP en WTA melden dat het seizoen wordt opgeschort tot minstens 13 juli. Toernooien zoals Rosmalen, Stuttgart, Queen's, Halle, Mallorca, Eastbourne, Nottingham en Birmingham - traditionele opwarmertjes voor Wimbledon - worden ook geschrapt.

Geen gravel, geen gras en dus moeten we uitkijken naar het vervolg op hardcourt. De US Open zou dan een van de volgende belangrijke afspraken moeten zijn en in New York gaat men voorlopig door met de planning. De US Open loopt normaal van 24 augustus tot 13 september.