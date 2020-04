Dirk Gerlo: "Ik vrees dat we dit jaar niet al te veel tennis meer zullen zien"

"Maar nu kon de All England Club eigenlijk niet anders. De gezondheid van iedereen die wil komen staat voorop, klonk het. In tegenstelling tot veel andere toernooien heeft Wimbledon wel een heel goeie verzekering, die zelfs een pandemie zou dekken. Daardoor zouden de verliezen wel eens redelijk beperkt kunnen blijven."

"Ik denk dat dit pijn doet bij iedereen die van tennis houdt. Wimbledon is toch het meest iconische en meest prestigieuze grandslamtoernooi", zegt Dirk Gerlo. "Het oudste ook, want voor het eerst georganiseerd in 1877. Alleen tijdens de Wereldoorlogen werd er niet getennist."

"Niet veel tennis meer dit jaar"

Niet alleen Wimbledon sneuvelt, maar ook alle grastoernooien die traditioneel georganiseerd worden in de aanloop naar het 3e grandslamtoernooi van het seizoen. "Een 12-tal grotere grastoernooien gaat zo op de schop", weet Dirk Gerlo.

"Dat is niet alleen slecht nieuws voor de spelers, maar ook voor veel organisatoren. Die hebben op dit moment vaak al veel geïnvesteerd, bijvoorbeeld in het onderhoud van het gras. De winstmarges zijn sowieso al klein. Het zou me dus niet verbazen als een aantal van die grastoernooien nu op de rand van het failliet staat."

De US Open eind augustus blijft voorlopig wel gewoon op de kalender staan. "Dat klopt, maar we weten allemaal hoe dramatisch de situatie in New York momenteel is. Is het wel realistisch om te veronderstellen dat er dan getennist kan worden?", oppert Gerlo.

"Normaal gezien verhuist het hele circuit na Wimbledon naar de Verenigde Staten, maar ik vraag me af of al die Europese spelers op dit moment wel de oversteek zullen maken naar de VS. Ik vang ook op dat de Davis Cup-finale van november in Madrid al op de helling zou staan. Ik vrees dat we dit jaar niet al te veel tennis meer zullen zien."