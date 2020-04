Controversiële bondsprocureur Kris Wagner moet zijn biezen pakken

In vergelijking met zijn voorgangers op het bondsparket schuwde Kris Wagner als bondsprocureur de media en de controverse niet. Zijn soms theatrale optredens tijdens de zittingen, bijvoorbeeld in de veelbesproken zaak-Malinovski maar ook in de omkopingszaak, werkten niet alleen op de lachspieren, maar wekten bij sommigen ook heel wat wrevel op.

Toen Wagner afgelopen week op Facebook aankondigde dat hij samen met advocaat Walter Damen, tevens ondervoorzitter van Beerschot, een website had opgestart om de coronacrisis te lijf te gaan, overspeelde hij zijn hand.

"Een bondsprocureur dient zijn functie onafhankelijk, onpartijdig, discreet en integer uit te voeren. De KBVB is van oordeel dat de bondsprocureur met zijn recente Facebook-posts de grenzen van de sereniteit opzoekt en mogelijks een schijn van partijdigheid creëert."

"Aangezien we al herhaaldelijk hadden aangedrongen op een serene en discrete invulling van de rol, was de beslissing om het mandaat onmiddellijk te beëindigen onafwendbaar."

De Pro League steunt de KBVB in deze beslissing. De komende weken wordt van de windstilte gebruik gemaakt om "het een en ander af te stemmen" en een nieuwe bondsprocureur te zoeken.