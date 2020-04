Colablikjes met Rode Duivels staan toch in de winkelrekken

Tijdens een groot voetbalkampioenschap kunt u niet naast de Rode Duivels kijken, ook niet in de supermarkt. Dat is opnieuw het geval, zelfs nu het Europees kampioenschap uitgesteld is naar volgend jaar. Misschien heeft u al een colablikje met Thibaut Courtois of Eden Hazard gespot?

"Ondanks de verplaatsing van het EK voetbal 2020 naar 2021 zal Coca-Cola de bijhorende verpakkingen niet uit de winkelrekken halen", legt de Belgische afdeling van de frisdrankreus uit.

"De verpakkingen vernietigen zou verspilling zijn en dit willen we absoluut vermijden, zeker binnen de huidige context. De bijhorende marketingcampagne wordt wel geschrapt."

"Onze prioriteit is momenteel de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers en mensen wereldwijd. Terwijl de wereld zich aanpast en beschermt tegen het coronavirus, zullen we onze inspanningen als bedrijf richten op hoe we de komende weken en maanden een verschil kunnen maken voor onze consumenten, klanten en gemeenschappen", belooft het bedrijf.