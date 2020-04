BBC: "All England Club zal binnen 48 uur Wimbledon annuleren"

De All England Club, organisator van het grasgrandslamtoernooi dat op 29 juni zou moeten beginnen, geeft aan dat er nog geen finale beslissing is genomen, maar alle pijlen wijzen naar de afgelasting van de 134e editie.

"Binnen de 48 uur" zal er een beslissing vallen, aldus de All England Club, die nog wenst te overleggen met de ATP, de WTA en de Britse tennisbond (LTA).

Het derde granslamtoernooi van het jaar wordt traditioneel voorafgegaan door de voorbereidingstoernooien van Nottingham, Birmingham, Eastbourne en Queen's. Volgens de BBC worden die evenementen ook geannuleerd.



Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi, maakte al bekend dat het graveltoernooi in Parijs 4 maanden later wordt gehouden in september. Normaal was dat op 28 mei begonnen, nu is het op 20 september.

Wimbledon verplaatsen is lastiger, omdat het gras is en omdat de kalender al vol zit. Onze tenniscommentator vreest ook voor het uitstel van Wimbledon, onder meer omdat de vele Amerikanen - waar de coronacrisis wat later is uitgebarsten - niet in Londen zullen geraken.