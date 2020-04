Aston Martin neemt in 2021 Racing Point over: "Merk in de kijker zetten"

Aston Martin was sinds 2018 als sponsor verbonden aan Red Bull, maar had begin dit jaar al laten verstaan op een eigen team te mikken. De Britse renstal zal Silverstone behouden als thuisbasis.

"De aandeelhouders van Aston Martin gaven hun goedkeuring voor een fondsenwerving van 536 miljoen pond (607 miljoen euro)", klinkt het in een mededeling.

"Ze konden hierbij rekenen op een injectie van 260 miljoen pond (294 miljoen euro) aan vers kapitaal van de Yew Tree Consortium, een investeringsgroep met Lawrence Stroll aan het hoofd. Lawrence Stroll wordt bestuursvoorzitter van Aston Martin, dat zijn eigen team in de F1 zal krijgen."

"Een merk met de stamboom en geschiedenis van Aston Martin moet op het hoogste niveau in de autosport actief zijn", vindt Lawrence Stroll, de vader van huidig F1-piloot bij Racing Point Lance Stroll.

"Aston Martin kende doorheen de jaren in verschillende autosportcategorieën succes, maar nu krijgen we de kans om een F1-team op te richten. De F1 staat overal ter wereld in het middelpunt van de aandacht en we gaan hiervan gebruik maken om het merk Aston Martin in de kijker te zetten."