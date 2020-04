"KBVB heeft Wagner uit de keuken gezet voor hij zich verbrand zou hebben"

"Al 3 keer een waarschuwing gekregen"

"Kris Wagner werd in januari vorig jaar aangesteld en had intussen toch al 3 keer een waarschuwing gekregen van zijn bazen, dat is niet niks. Er waren ook gesprekken over zijn sereniteit en de proportionaliteit van de straffen die hij eiste."

Peter Vandenbempt legde woensdag in De Wereld Vandaag op Radio 1 uit wat er eigenlijk precies verwacht wordt van een bondsprocureur. "Die bepaalt welke zaken er voor de Geschillencommissie gebracht worden en welke niet. In principe is dat een functie voor een ernstig persoon die daar ernstige pleidooien moet houden", vertelt hij.

"Wagner had eigenlijk het ideale profiel"

Nochtans kon Kris Wagner bij zijn aanstelling flink wat adelbrieven voorleggen. "Met hem had de bond echt een topmagistraat gevonden. Wagner was een juridisch zwaargewicht. Gestudeerd in Harvard, advocaat geweest van de Belgische staat in het Fortis-dossier, dan ben je wel een man met kennis van zaken", zegt Vandenbempt.

"Bij de voetbalbond is er ook wel altijd respect geweest voor zijn werk het voorbije jaar. Wagner was iemand die zijn dossiers zeer grondig kende en voorbereidde. Wat hij gepresteerd heeft in Operatie Zero, daar was de bond zeer tevreden over."

"Wagner sprak vlot zijn talen, had geen enkele band met een club en had eigenlijk het perfecte profiel van een goeie bondsprocureur. Maar hij had ook een beetje een vreemde persoonlijkheid en daar is alles wat uit voortgevloeid."