"In Tanzania willen ze mogelijk alle spelers testen en toch laten spelen"

De utopie om toch nog te voetballen

Sven Vandenbroeck had zijn eerste seizoen als trainer van Simba, een club met honderdduizenden fans, helemaal anders voorgesteld. Door de coronacrisis zit hij momenteel zonder zijn gezin vast in het land. Hij moet zich behelpen met video- en telefoongesprekken.

Niet alleen menselijk, maar ook sportief is de crisis een flinke streep door zijn rekening. Simba is de trotse leider in de eerste klasse met 12 punten voorsprong, maar net als in de rest van de wereld is het onduidelijk hoe het voort moet met de competitie.

"Wij hebben getraind tot 18 maart. Daarna was de competitie sowieso opgeschort tot eind april omwille van internationale verplichtingen, maar ik vrees dat we dan nog niet opnieuw zullen kunnen starten", vertelt Vandenbroeck aan de telefoon.

"Sinds een paar dagen zijn de regering en de voetbalfederatie begonnen met de bevolking en fans te sensibiliseren, maar eigenlijk zijn ze lang vrij laks geweest. En ook nu zijn er nog altijd geruchten om elk team in een hotel te steken, alle spelers te testen en spelers die negatief testen te laten spelen. Zonder publiek wel."

"Volgens mij is dat niet haalbaar, want je hebt nog altijd scheidsrechters en andere officials nodig, die niet in quarantaine zitten. Voetballen is voorlopig een utopie, lijkt me."