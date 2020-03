WK zwemmen 2021 in Japan moet op zoek naar nieuwe datum

De verplaatsing van de Olympische Spelen in Tokio door het coronavirus heeft een lawine-effect op andere grote sportevenementen. Zo moet ook het WK zwemmen van 2021 in Fukuoka (Japan) ook verplaatst worden.

De FINA is alvast blij dat er nu al naar een oplossing kan gezocht worden. "Het IOC heeft snel gehandeld. We zijn tevreden dat er duidelijkheid is", meldde FINA-voorzitter Julio Maglione.

"Dat de datum nu al gekend is, is een grote hulp voor de federaties en de atleten. Samen met de organisatie, de aandeelhouders, atleten, coaches, nationale federaties, de televisiepartners en de sponsors gaan we de best mogelijke oplossing zoeken."