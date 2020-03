WK atletiek verhuist van 2021 naar 2022 maar blijft in Eugene (VS)

De Olympische Spelen in Tokio zijn door de gevolgen van het coronavirus met een jaar uitgesteld, tot de zomer van 2021. Maar dat heeft ook gevolgen voor andere grote sportevenementen, zoals het WK atletiek.

Het WK atletiek was volgend jaar voorzien van 6 tot 15 augustus en moet dus noodgedwongen verplaatst worden. Sebastan Coe, voorzitter van World Athletics, erkende vrijdag al dat "flexibiliteit nodig zal zijn".

"We steunen de nieuwe data van de Spelen voor 2021", zo klinkt het in een mededeling van World Athletics. "Dit geeft onze atleten de tijd die ze nodig hebben om opnieuw aan trainen en competitie toe te komen. Iedereen moet flexibel zijn en compromissen sluiten. Daarom werken we nu met de organisatoren van het WK in Eugene, Oregon, aan nieuwe data in 2022."

Een exacte datum is er dus nog niet en wat er dan moet gebeuren met het EK atletiek in 2022, dat deel uitmaakt van de Europese Kampioenschappen, is nog niet duidelijk.