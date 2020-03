Vital Heynen over uitstel Olympische Spelen: "Ik bekijk het positief"

Polen is de regerende wereldkampioen en geldt als een van de medaillekandidaten voor de Spelen in Tokio. "De weg naar de medailles zal voor Polen de langste weg ooit zijn", reageert Vital Heynen op het uitstel van de Olympische Spelen.

"We hebben nu wel 16 maanden om te bouwen richting de Spelen. En als we een medaille halen, zal dat eens zo mooi zijn. Het is uitstel is jammer, maar ik zie er niet zo'n probleem in. Het is beter dat de Olympische Spelen in goeie omstandigheden kunnen plaatsvinden en dat alle landen op volle kracht zijn."

"Voor ons is het in elk geval geen probleem. Ik bekijk het positief. Wij zullen alleen maar beter worden. Dit is een kans om een hele zomer met de groep te werken. Als we een hele zomer niet kunnen volleyballen, hebben we wel een probleem."

"Ik hoop dus dat we deze zomer nog kunnen trainen en de Nations League spelen. De spelers kijken er ook naar uit. Ze zijn allemaal hongerig om te doen wat ze het liefst doen en dat is volleyballen."