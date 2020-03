Van Ranst aan wielertoeristen: "Laat het snot niet in het rond vliegen"

Een geoefende wielertoerist weet dat een zakdoek niet altijd nodig is of bij de hand is tijdens een fietstocht. Alleen zijn dit bijzondere tijden. Er zijn veel meer mensen buiten om te wandelen en te fietsen en via het slijm in de neus kan het coronavirus makkelijk verspreid worden.

De boodschap van viroloog Marc Van Ranst is dan ook duidelijk. Zorg dat "het snot niet in het rond vliegt. Dat was gisteren onhygiënisch, dat was vandaag onhygiënisch en onverantwoord en dat gaat morgen nog altijd onhygiënisch zijn. Hou rekening met andere mensen."