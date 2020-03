Stuursysteem van Mercedes moet na dit seizoen al in de prullenmand

Anderhalve week geleden kwamen de FIA, de Formule 1 en de tien F1-teams overeen om de nieuwe technische regels, die vanaf 2021 zouden gelden, met een jaar uit te stellen tot 2022.

Op die manier kunnen de teams de coronacrisis te boven komen. Het was de bedoeling om de bolides in 2021 gevoelig te veranderen, met eenvoudigere motoren en wijzigingen op het vlak van onder meer aerodynamica.

Over naar 2022 dus, maar de Formule 1-renstallen mogen dit jaar niet werken aan de bolides waarmee ze zullen aantreden over 2 jaar, het seizoen waarin het technisch reglement wordt gewijzigd.

Op die manier kunnen teams bezuinigen. Dat is één van de maatregelen die de internationale autosportfederatie FIA dinsdag heeft aangekondigd als antwoord op de uitdagingen van de coronacrisis.

De FIA verbiedt bovendien het veelbesproken nieuwe stuursysteem van Mercedes in 2021, hoewel de technische regels volgend jaar dezelfde blijven als dit jaar. Dual Axis Steering (DAS) laat de rijder toe om met zijn stuur de stand van de voorwielen te veranderen. Dit seizoen is DAS wel toegestaan.

Of Mercedes daar veel gebruik van kan maken, is nog maar de vraag, aangezien de eerste 8 GP's van het seizoen geannuleerd (Australië, Monaco) of voor onbepaalde tijd uitgesteld (Bahrein, China, Vietnam, Nederland, Spanje, Azerbeidzjan) werden.