Sporza @School #13: Ook olympiërs moeten gaan werken

Olympische atleten zwemmen niet in het geld. Neen, na hun carrière moeten de meeste topsporters een baan zoeken. En die jobs lopen flink uiteen: van politieagent over acteur tot modeontwerper. Over wie hebben we het? Je komt het te weten in de voorlopig laatste aflevering van Sporza @School over de Olympische Spelen.

Zwemmer wordt schoenenverkoper

Frederik "Fredje" Deburghgraeve, onze nummer 1 op de 100 meter schoolslag in Atlanta 1996, heeft na zijn carrière genoeg water gezien. Hij gaat een tijd schoenen verkopen voor zijn sponsor.

Atlanta 1996: Frederik Deburghgraeve krijgt de gouden medaille voor de 100 meter schoolslag.

Judoka gaat bij de politie

Voor Harry Van Barneveld (brons in Atlanta 1996) gaat een kinderdroom in vervulling na zijn sportcarrière: de judoka wordt agent. Want ook bij de politie krijgt hij een medaille opgespeld.

Harry Van Barneveld beleeft zijn hoogtepunt op de Spelen van Atlanta.

Judoka wordt politica

Ulla Werbrouck (goud in 1996) ruilt de judomat niet voor de politie, wel voor de politiek. Ook daar gaat ze in de leer bij haar coach Jean-Marie Dedecker. Eerst zetelt Werbrouck in het federaal parlement voor Lijst Dedecker, daarna in het Vlaams Parlement.

Ulla Werbrouck in het Vlaams Parlement.

Toptijd wordt modemerk

Olivia Borlée en Elodie Ouedraogo lopen nu voorop in de modewereld. Samen runnen de twee sprintsters het label 42/54. Die cijfers verwijzen naar hun gouden tijd op de Olympische Spelen van Peking in 2008.

Olympisch kampioen wordt footballkampioen

Wie ook snel kan lopen is Bob Hayes. De Amerikaanse sprinter, tweevoudig olympisch kampioen in 1964, gaat na zijn atletiekcarrière american football spelen bij de Dallas Cowboys. Met succes, Hayes is de enige olympische kampioen die ook de Super Bowl wint.

Bob Hayes (r) is een van de voorlopers van Usain Bolt op de 100 meter.

Medaillewinnaar krijgt Nobelprijs voor Vrede

Philip Noel-Baker kiest voor de academische en politieke wereld. In 1920 loopt de Engelsman naar zilver op de 1.500 meter, in 1959 krijgt hij de Nobelprijs voor de Vrede als voorvechter van internationale vrede en samenwerking.

Philip Noel-Baker voor de microfoon van de BBC.

Waterpolospeler richt vakantieclub op

Gérard Blitz, een waterpolospeler die met België brons pakt in 1936, richt na zijn carrière een club op: de wereldberoemde vakantieclub Club Med.

Reisorganisator Club Med is opgericht door een Belgische waterpolospeler.

Van Belgische zeiler tot baas van de Spelen

Jacques Rogge ruilt zijn zeilboot voor de operatiekamer, maar de dokter blijft ook actief in de sportwereld. Eerst stippelt hij mee het beleid uit aan het hoofd van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). Daarna wordt Rogge zelfs 12 jaar lang de grote baas van de Olympische Spelen als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Jacques Rogge zet een punt achter de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

Tarzan in het zwembad wordt Tarzan in Hollywood

Johnny Weissmuller maakt misschien wel de meest opvallende carrièreswitch. De Amerikaan is een eeuw geleden de eerste zwemmer die minder dan een minuut nodig heeft voor 100 meter. Op de Olympische Spelen is hij in de jaren 20 goed voor 5 titels. Nog bekender wordt Weissmuller als acteur. In Hollywood slingert hij maar liefst in 12 films door de bomen als Tarzan.

Hier klieft Johnny Weissmuller nog door het water, later klieft hij door de jungle.

Zwemster wordt vorstin

In 2000 zwemt Charlene Wittstock de finales van de 4x100 meter wisselslag op de Spelen van Sydney. Tegelijkertijd duikt de Zuid-Afrikaanse ook op in de royaltybladen wanneer ze prins Albert van Monaco leert kennen. In de zomer van 2011 trouwt het koppel.

Charlene Wittstock als zwemster.

Charlene Wittstock (l) als vorstin tijdens de Grote Prijs Formule 1 van Monaco.

Extra: Zwemmer wordt metalzanger

Till Lindemann is een succesvolle zwemmer die zich tot Europees jeugdkampioen op de 1.500 meter kroont. In 1980 mag de atleet uit Oost-Duitsland naar de Spelen, tot hij stiekem een Playboy gaat kopen. Lindemann wordt uit de olympische ploeg gegooid en gaat later de rockwereld in. Daar wordt hij frontman van de populaire metalband Rammstein.

Als zanger oogst Till Lindemann nog meer succes dan als zwemmer.