Shane McLeod blijft langer coach van Red Lions, pas na Tokio neemt Van den Heuvel over

Shane McLeod had vooraf aangekondigd dat hij na de Olympische Spelen van Tokio zou stoppen als bondscoach om een rustperiode in te lassen met zijn familie in Nieuw-Zeeland. De Belgische hockeybond had al een overeenkomst met de Nederlander Michel van den Heuvel om daarna het roer over te nemen.

Nu de Olympische Spelen met een jaar zijn uitgesteld, is die situatie opnieuw bekeken. "Ik ben blij dat ik het project kan afronden, ook al duurt het iets langer dan we oorspronkelijk gepland hadden", zegt McLeod. "Het is een eer om met zo'n getalenteerde groep spelers en medewerkers te mogen samenwerken."

De wens van McLeod om pas afscheid te nemen in 2021 werd ook gesteund door de spelers én door Van den Heuvel, die nu als T3 ook al gelinkt was aan de Red Lions. "Het coachen van de Red Lions is altijd al een teaminspanning geweest", zegt de Nederlander.

Volgens het nieuwe akkoord gaan de Red Lions door tot en met Tokio met McLeod als T1 en Van den Heuvel als T2. Na de Olympische Spelen neemt de Nederlander over tot na de volgende Olympische Spelen, in 2024 in Parijs.