Ruben over Gebrselassie: "Plots stond hij daar met een nieuwe iPhone!"

We waren een aantal dagen in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, om Haile Gebrselassie te volgen. Op een gegeven moment raakt een van mijn collega's zijn iPhone kwijt in een gebouw van Gebrselassie. Die regelt van daaruit zijn zaken, maar er zitten ook nog andere bedrijven.

We vonden die iPhone niet meteen terug, dus gingen we ervan uit dat hij gestolen was. Maar Haile was daar geweldig van onder de indruk. Hij voelde zich persoonlijk verantwoordelijk voor iets waar hij uiteindelijk totaal niets aan kon doen.

Vervolgens zijn we op die plek vertrokken en spraken we 2 uur later met Haile af voor een volgende scène. Hij komt daar toe in zijn auto, stapt uit en wat zien we daar in zijn handen? Een nieuwe iPhone!

Hij was in tussentijd dus blijkbaar een nieuw exemplaar gaan kopen om het goed te maken. Dat typeert hem volledig, niet alleen die verantwoordelijkheidszin, maar ook die drang om altijd goed te willen doen. Een heel fijne, warme mens.

Ruben Van Gucht