Red Bull dacht aan opzettelijke besmetting van Max Verstappen en co

Helmut Marko, topadviseur bij Red Bull, doet het opvallende verhaal. "We zouden een trainingskamp organiseren om deze tijd fysiek en mentaal te overbruggen. Het zou dan ideaal zijn geweest om ze dan aan te steken."

Het idee was dat de rijders, "jonge en gezonde mannen voor wie het virus in principe geen gevaar vormt", daarna immuun zouden zijn. "Op die manier zouden ze, wanneer we weer aan de slag gaan, klaar zijn voor een zwaar WK."

Het plan is niet doorgegaan. "We hebben dat in kleine kring besproken, maar laat ik het zo zeggen: het werd niet bepaald positief ontvangen." Marko doet wel meer controversiële uitspraken. Zo vond hij het niet nodig om de GP in Australië af te gelasten en denkt hij dat hij corona heeft gehad. "In februari had ik een zware verkoudheid, maar nu denk ik dat het corona geweest is."