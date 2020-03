Premier Mark Rutte legt profvoetbal in Nederland stil tot 1 juni

In Nederland worden de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan verlengd tot 28 april.

Voor vergunningsplichtige evenementen geldt nog altijd de datum van 1 juni. Er was heel wat discussie, maar premier Mark Rutte heeft vanavond gezegd dat het Nederlandse profvoetbal ook onder die noemer valt.

Concreet: in het meest optimistische scenario zou er dus vanaf 28 april weer getraind kunnen worden. Aangezien de Nederlandse voetbalbond KNVB rekent op een voorbereidingsperiode van 3 weken, zou de competitie - opnieuw in het beste geval - vanaf 1 juni weer op gang kunnen worden getrokken.

Maar in dat scenario zouden de maatregelen zoals nu vastgelegd dus niet meer verlengd worden. Het wordt in dat plan hoe dan ook een huzarenstukje om de resterende speelrondes - 8 of 9 - tussen 1 juni en 30 juni af te haspelen.

30 juni is de (al verlengde) deadline die de Europese voetbalbond UEFA heeft vastgelegd om de Europese competities af te werken.

Morgen volgt er overleg tussen de UEFA en de sportbonden. Mocht de UEFA dat tijdslot nog wat uitbreiden, dan krijgt Nederland (en alle andere landen) nog wat meer ademruimte om hun competitie toch nog tot de laatste speeldag in te blikken.