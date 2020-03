Ook Wereldspelen 2021 moeten verhuizen door Olympische Spelen

Gisteren raakte bekend dat de Olympische Spelen in Tokio in de zomer van 2021 zullen plaatsvinden. Dat brengt een aantal andere grote sportevenementen in de problemen, zoals de Wereldspelen van 2021.

Het internationaal sportevenement met een dertigtal niet-olympische sporten wordt, net als de Olympische Spelen, om de vier jaar georganiseerd. Tussen 15 en 25 juli 2021 stond de elfde editie op het programma in de Verenigde Staten, in Birmingham (Alabama).

Maar door overlapping met de Olympische Spelen, volgend jaar van 23 juli tot 8 augustus, moest tot uitstel worden overgegaan. De organisatie van de Wereldspelen maakte dinsdag bekend dat er gewerkt wordt aan een oplossing. Aan de Wereldspelen nemen zo'n 3.600 atleten uit zo'n honderd landen deel.