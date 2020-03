Ook tijdens coronacrisis worden in Vlaanderen nog dopingcontroles uitgevoerd

Er wordt bij NADO Vlaanderen zo veel mogelijk thuis gewerkt, maar dat is natuurlijk onmogelijk voor de mensen die instaan voor de dopingcontroles. "Het gros van de controles is momenteel uiteraard teruggeschroefd. Voor de controles die wel nog gebeuren, doen we vooraf een risico-analyse", legt Marc Van der Beken uit.

"We gaan ervan uit dat we de controles die we moeten uitvoeren van het WADA (het Wereldantidopingagentschap, red) ook zullen kunnen doen. In de eerstkomende weken zal er misschien iets minder gecontroleerd worden, maar we hebben vanaf 1 april een nieuwe periode van 3 maanden om dat te doen."

"Het heeft voor sporters ook maar weinig zin om zich nu aan verboden middelen te wagen. Die zijn pas echt efficiënt bij volle trainingsarbeid, terwijl alle competities nu stilliggen. Een verstandig atleet waagt zich dan ook niet aan doping. Bovendien bestaat altijd de kans dat we langskomen", waarschuwt Van der Beken.

Is controleren momenteel niet extra moeilijk door de coronadreiging? "We hebben het geluk dat al onze controleurs dokters zijn. Zij weten heel goed welke voorzorgsmaatregelen ze moeten nemen bij de controles. Alle controles zullen heel correct uitgevoerd worden, zonder gevaar voor besmetting."

"Een bloedafname is wat lastiger, omdat je daarbij de afstandsregel niet kunt respecteren. Maar sowieso worden de meeste verboden middelen toch opgespoord via de urine en een urinestaal afnemen is wel perfect mogelijk."