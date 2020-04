Ondertussen in China: "Nog geen sportevenementen uit angst voor tweede golf met besmettingen"

"Om besmettingen in te dammen zullen sportevenementen met veel publiek, zoals marathons, niet opnieuw beginnen", deelt het Chinese nationale sportbureau mee.

De Chinese overheid sluit uit dat er weldra opnieuw gesport kan worden in competitie en houdt onder meer het voetbalkampioenschap en de basketballiga nog even op slot. De Chinezen vrezen namelijk een tweede golf van besmettingen met het coronavirus.

Competitiesport in China is al een hele tijd aan banden gelegd en een hervatting lijkt ook niet voor binnenkort te zijn.

Het coronavirus kende in december zijn oorsprong in China, waarna de voorbije maanden en weken wereldwijd de dominosteentjes begonnen te vallen.

Bang voor "geïmporteerde" gevallen

China is nu vooral beducht voor "geïmporteerde" gevallen, zoals sporters die terugkeren en besmet blijken te zijn met het coronavirus. Zo werd Rode Duivel Marouane Fellaini in quarantaine geplaatst nadat hij bij zijn trip van Dubai naar China positief had getest.



Het aantal "lokale" besmettingen in China lijkt steeds beter onder controle, maar de mogelijke tweede golf houdt profsporters dus nog even weg van hun tweede thuis.