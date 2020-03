Kijk vanavond naar De Stig op Eén, de docufilm over "inspirator" Stig Broeckx

Begin maart ging De Stig in première in de Belgische filmzalen, in het bijzijn van Broeckx, zijn familie en vrienden. De onfortuinlijke renner, die in mei 30 jaar wordt, is een inspiratiebron voor velen. "Ik wil ook mensen inspireren en motiveren, maar dat is niet vanzelfsprekend."

Weinigen gaven kansen op herstel, hij moest alles opnieuw leren, maar Broeckx zette door. Vanavond beleeft de docufilm van 1,5 uur over zijn wederopstanding zijn première op tv. Afstemmen om 21.25u op Eén.