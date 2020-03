Japanse zakenman kreeg miljoenen "om te dineren met mensen die Tokio 2020 mogelijk konden maken"

In de financiële documenten die Reuters kon inkijken staan onder meer forse betalingen vermeld aan een Japanse zakenman, Haruyuki Takahashi, en aan een instelling met ex-premier Yoshiro Mori aan het hoofd, de huidige voorzitter van het Japanse organisatiecomité.

Takahashi zou bijna 7,5 miljoen euro gekregen hebben voor zijn werk in het lobbycircuit. De firma van Mori kreeg 1,3 miljoen euro voor “analyses van internationale informatie".



De centrale figuur in het lobbywerk van Takahashi is Lamine Diack, de ex-voorzitter van de Internationale Atletiekfederatie IAAF. Hij geeft toe dat hij Diack geschenken zoals digitale camera’s en horloges gaf. Diack is op dit moment het onderwerp van een Frans onderzoek naar omkoping.

"Je kunt niet met lege handen toekomen bij zulke gesprekken, dat weet iedereen. Ik werd betaald om te dineren met mensen die onze zaak konden vooruithelpen. Maar ik heb nooit iemand omgekocht", zegt Takahashi.

In 2013, toen de stemming voor de Olympische Spelen van 2020 werd gehouden, waren geschenken nog volgens de IOC-regels. “Horloges werden

uitgedeeld op door de Japanners georganiseerde feestjes”, zegt een official aan Reuters.

Na de toekenning van de Olympische Spelen 2020 aan Tokio mocht Takahashi toetreden tot de Raad van Bestuur van het organisatiecomité van Tokio. De voorbereidingen en de organisatie van de Spelen hebben de Japanse belastingbetaler al 13 biljoen dollar gekost.