FIFA wil noodlijdende clubs financieel ondersteunen

Het coronavirus vormt niet alleen een bedreiging voor de volksgezondheid. Ook de economie kreunt onder de coronadreiging. Voor veel sportclubs blijven de uitgaven lopen, terwijl de inkomsten ingestort zijn. Bij de FIFA willen ze noodlijdende voetbalclubs niet aan hun lot overlaten.

Een woordvoerder van de Wereldvoetbalbond heeft dinsdag bevestigd dat de FIFA werkt aan een groot plan om de clubs in moeilijkheden te ondersteunen. "De FIFA bevindt zich in een financieel sterke positie. Het is onze plicht om zij die in nood zijn te helpen", klinkt het.

"We kunnen bevestigen dat de FIFA aan een omvattend plan werkt om de clubs die door deze wereldwijde pandemie zijn getroffen financieel te ondersteunen. Alle betrokken partijen overleggen momenteel met elkaar."

Om hoeveel geld het gaat en hoe de steun zal worden toegekend, is onduidelijk. In de loop van deze week zouden meer details volgen. De FIFA heeft naar verluidt een financiële reserve van zo'n 2,4 miljard euro.