Emanuel Buchmann: "Tour zonder fans is nog altijd beter dan geen Tour"

Geen Tour of wel een Tour, met of zonder toeschouwers: het is momenteel nog een open vraagstuk. In Frankrijk gingen de jongste dagen al stemmen op voor een Tour zonder fans. Ook Emanuel Buchmann, de nummer 4 uit de Tour van vorig jaar, kan zich daarin vinden.

"Dat zou natuurlijk niet hetzelfde zijn. Wielrennen leeft van emoties en de supporters. Maar je moet ook zeggen dat er van de Tour enorm veel afhangt. We zijn ook allemaal heel gemotiveerd voor de Tour, met of zonder toeschouwers. Zonder fans is nog altijd beter dan geen Tour", vindt de Duitse klimmer van Bora-Hansgrohe.

Buchmanns ploegmanager Ralph Denk deelt die mening. "In het voetbal worden ook wedstrijden achter gesloten deuren gehouden. Waarom zou dat als noodoplossing niet kunnen voor de Tour?", vraagt Denk zich af.

Fikse boetes kunnen volgens hem supporters weerhouden om de renners aan te moedigen langs de weg of aan de start- of aankomstplaatsen. "Als een bezoekje aan de Tour je bijvoorbeeld 20.000 euro kost, dan denk je wel een tweede keer na of je misschien niet beter naar de renners op tv kijkt", oppert Denk.