De talloze hordes waar de atletiekkalender over moet proberen te springen

Golden League in plaats van Diamond League?

In de zomer van dit jaar hopen we de atleten nog aan het werk te kunnen zien op enkele Diamond League-meetings en het Europees kampioenschap in Parijs. De DL-meetings die in april en mei zouden plaatsvinden, zijn al geschrapt en dat zal zeker ook het geval zijn met de wedstrijden die in juni op de kalender staan. Maar aangezien de Olympische Spelen van eind juli tot half augustus zijn weggevallen, komt in die periode ruimte vrij. Als het coronavirus in het begin van de zomer zou “verdampen”, kunnen er dus later in de zomer nog enkele DL-meetings geprogrammeerd worden. Het zal dan uitsluitend gaan over Europese meetings, te kiezen uit Oslo, Stockholm, Monaco, Londen en Parijs. Later gevolgd door onder meer Brussel en Zürich. Een Golden League als het ware, zoals in de vorige eeuw, maar nu met waarschijnlijk vooral Europese atleten. De pieken van het virus in Amerika en Afrika zijn nog lang niet in zicht, dus wellicht zullen de atleten uit die continenten niet tijdig naar Europa kunnen reizen.

Een Diamond League-rangschikking, met het bijbehorende prijzengeld, zal er dan niet worden gemaakt. Dat zou niet eerlijk zijn tegenover de Amerikaanse en Afrikaanse atleten, zegt Wilfried Meert aan de telefoon.

Wat met het EK (in Frankrijk) in de zomer van 2020?

De “founding father” van de Memorial heeft vandaag contact gehad met de organisator van het EK in Parijs, dat normaal gezien van 23 tot en met 30 augustus plaatsvindt. Zijn deadline ligt op 31 mei.



De Franse regering hoopt dat half mei de toestand in het land sterk verbetert en zou dan het fiat voor het EK kunnen geven. Als dat niet het geval is, stevenen de organisatoren van het Parijse EK op een verlies van 2,5 miljoen euro af, een bedrag dat niet voorhanden is.

Het EK opschuiven naar 2021 kan niet, want volgend jaar is het simpel: dan vinden in de zomer alleen de Olympische Spelen plaats.

WK verhuist van 2021 naar 2022, maar ook dan volgt een nieuw conflict