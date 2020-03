De Petter: "Lichaam maakt me duidelijk dat ik beter stop met voetbal"

De 34-jarige De Petter startte zijn voetbalcarrière in 1993 bij SK Terjoden-Welle waarna hij in 1998 naar tweedeklasser FC Denderleeuw trok. Op 17-jarige leeftijd maakte hij zijn debuut in het eerste elftal aan de Dender en was hij een van de pionnen die Dender naar eerste klasse bracht.

Hij bleef de club trouw tot 2009 en was er aanvoerder. Daarna speelde hij voor Westerlo, tot die club degradeerde en KV Mechelen hem opviste. Voor KVM speelde hij meer dan 100 wedstrijden. In 2016 kwam STVV aankloppen.

De Petter werd tijdens zijn eerste seizoen in Sint-Truiden meteen kapitein. Een seizoen later werd hij verkozen tot "Meest Verdienstelijke Speler", maar in zijn derde seizoen liep het fout. Hij raakte vorig seizoen geblesseerd en kwam nadien nooit meer in actie.

"Mijn avontuur zit erop. Mijn lichaam heeft me duidelijk gemaakt dat het beter is om te stoppen met voetballen. Een harde beslissing, maar de enige juiste. Het is niet het afscheid dat ik in gedachten had. Sommige dagen lukt het me om te accepteren, andere niet. Maar bovenal wil ik eerlijk blijven met mezelf."

De Petter sluit zijn carrière af met 332 wedstrijden op het hoogste niveau.