De Belgische bondscoach die Afrika al vroeg waarschuwde voor corona

Op 10 maart, drie dagen voor de Belgische regering besloot strenge maatregelen op te leggen waardoor onder meer restaurants en café's dicht moesten, verscheen op de website van BBC een artikel waarin Tom Saintfiet opriep om kwalificatiematchen voor de Afrika Cup uit te stellen.

Saintfiet is bondscoach van Gambia. Zeven van zijn spelers zaten toen al vast door de lockdown in Italië. Saintfiet had snel door dat de hele situatie ernstige gevolgen kon hebben.

"In Europa zag ik het virus rondgaan als lopend vuurtje", vertelt Tom Saintfiet. "Ik had twee redenen om de Afrikaanse Voetbalbond (CAF) te vragen om de match tegen Gabon niet te spelen. Ik had zelf 7 spelers die in Italië in lockdown zaten, waaronder aanvoerder Omar Colley (ex-Genk)."

"Ten tweede zou het virus zich veel sneller kunnen verspreiden als 300 of 400 Afrikaanse spelers vanuit Europa naar Afrika zouden vliegen voor kwalificatiematchen. Bijna mijn hele elftal speelt in Europa: in Italië, België, Duitsland, Zwitserland, Spanje. Ik zag hoe het in al die landen ontwikkelde."

Ongeveer al de spelers van Saintfiet zitten nog vast in Europa. Vooral wie in Italië zijn brood verdient, zit in een lastige situatie. "Bij Atalanta (een club uit het zwaar getroffen Bergamo) zijn de spelers zonder gezin samengebracht in het trainingskamp buiten de stad. Ze hebben er een kamer en krijgen er eten zodat ze niet naar buiten moeten."

"Bij Sampdoria, waar Colley speelt, hebben ze de spelers naar huis gestuurd. Vooral voor jonge spelers is dit een moeilijke situatie. Vele zitten met serieuze angst en mogen ook niet terug naar hun familie in Afrika. Clubs willen dat niet en als je in Afrika ziek zou worden, dan is de medische voorziening minder goed dan in Europa. Om ze te helpen probeer ik veel contact met ze te hebben. De medische staf van Gambia is ook ingeschakeld om spelers te informeren over wat ze beter wel en niet doen."