Cyriel Dessers:"De ondergang van Lokeren zien, doet wel pijn"

"Jammer voor club die me de kans gaf om prof te worden"

Als ex-speler van Lokeren vindt Cyriel Dessers de huidige toestand bij de club uit het Waasland heel jammer. "Ja, natuurlijk is het heel spijtig om te zien. Ik heb misschien nog het laatste topseizoen van Lokeren meegemaakt. Met Hans Vanaken, Nill De Pauw, Odoi, Overmeire, Persoons en Copa. We haalden goeie resultaten in de competitie en in Europa. Als ik zie hoe snel ze zijn afgegeleden en dat zelfs het voorbestaan van de club op de helling staat, doet dat wel pijn."

Dessers heeft nog regelmatig contact met zijn ex-ploegmakkers. "Twee van mijn beste vrienden, Odoi en Ghyselinck, heb ik daaraan overgehouden. Die spreek ik nog heel vaak. Ook Nill De Pauw trouwens en Hans (Vanaken) stuur ik af en toe een berichtje als hij weer een Gouden Schoen wint of kampioen wordt. We kwamen elkaar ook wel eens tegen op het voetbal, maar dat is intussen al een paar jaar geleden."



De penibele situatie waarin Lokeren zich bevindt komt volgens Dessers ook niet helemaal uit de lucht vallen. "Al een paar jaar loopt alles stroef en ook de accomodatie is verouderd. Dus je zag het een beetje aankomen. Maar het blijft jammer omdat het voor mij de club is waar het allemaal begon en die me de kans heeft gegeven heeft om profvoetballer te worden. "