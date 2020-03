Champions League basketbal houdt Final 8 (met Oostende?) in september

Net als alle andere sporten ligt de Champions League basketbal stil sinds 12 maart. De Champions League-raad besliste vandaag dat het dit seizoen niet meer rekent om de competitie af te werken. Eind september wordt de Champions League hervat met een Final 8 op een nog te bepalen locatie.

Het wordt een minitoernooitje met rechtstreekse uitschakeling, waarbij elk duel over 1 wedstrijd wordt beslist.

Vóór die Final Eight moet Oostende zijn derde en beslissende wedstrijd in de achtste finales tegen Tenerife nog afwerken. Het verloor in Spanje met 85-75, maar forceerde eerder deze maand thuis met 75-69 een belle tegen de verliezende finalist van de Champions League 2019.

De derde wedstrijd gaat door in Spanje, op een nog te bepalen datum. Ook Dijon en Nizhny Novgorod moeten nog hun derde match afwerken vóór de Final 8. Zaragoza, Nymburk, AEK Athene, Ankara, Hapoel Jeruzalem en Burgos zijn al zeker van hun ticket voor de kwartfinales.

Normaal gezien wordt de Champions League beslist met een Final 4, die vorig jaar werd georganiseerd door de Antwerp Giants. De Giants eindigden toen op de derde plaats.