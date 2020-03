Cercle-doelman Miguel Van Damme: "Ik hoop dat er nog een mirakel komt"

Bekijk het verslag in Het Journaal:

"Nu niet klagen"

We durven allemaal eens te klagen over de isolatiemaatregelen, maar Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme heeft de strenge afzonderingen al meermaals moeten ondergaan. Hij vecht al 4 jaar tegen leukemie en is al 2 keer hervallen.

"Ik heb 3 quarantaines van 4 weken gehad in het ziekenhuis op een kleine kamer. Dat zijn extreme omstandigheden", vertelt hij aan Sporza. "Na die laatste periode in het ziekenhuis volgde thuis nog een quarantaine van 4 maanden. Dat is dus 5 maanden op een rij. Dan moet men nu niet klagen."

"Die afzondering gebeurt ook met nog veel strengere maatregelen en in slechtere omstandigheden. Meestal was ik ziek tijdens die periodes. Dan kun je in zo'n klein kamertje in het ziekenhuis niet veel doen en mag je nauwelijks mensen zien."

"Ik heb het al een paar keer gedeeld op sociale media: denk ook eens aan de mensen die ziek thuis zijn of in het ziekenhuis liggen. Zij mogen geen bezoek krijgen. Hoe zwaar is dat voor hen? Klagers hoeven niet te klagen, want ze kunnen en mogen onder meer digitaal nog contact hebben met vrienden en familie."

"Ik heb het dan niet alleen over mensen met het coronavirus, maar ook over andere zieken. Vergeet ook hen niet. We moeten allemaal aan hetzelfde zeel trekken en de regels respecteren. Dan kunnen we snel weer ons normale leven leiden."