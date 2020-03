Cercle Brugge: "Nog geen zekerheid over contracten coach en staf"

Voorzitter Vincent Goemaere en CEO Oleg Petrov richten zich tot de fans. "2020 is een jaar dat we niet gauw zullen vergeten. Niet op sportief vlak, met de fantastische eindsprint naar de redding (het beloofde feestje hebben jullie nog tegoed), niet op extrasportief vlak, met de wereldwijde gevolgen van de uitbraak van het coronavirus."

"Die uitbraak veroorzaakt ook op sportief vlak vele onzekerheden. We weten niet wanneer we weer kunnen voetballen en onder welke omstandigheden dat zal zijn. We weten niet welke de financiële gevolgen voor de hele voetbalwereld zullen zijn."



En een gevolg van die onzekerheden is dat er nog geen zekerheid is over de trainer van Cercle voor volgend jaar. "Dat betekent ook dat we nu nog geen antwoord kunnen geven op jullie vragen over de contractbesprekingen met onze coach Bernd Storck, onze technische staf en de spelerskern."