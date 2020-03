Bundesliga stelt rentree uit tot minstens 30 april

Op vrijdag 13 maart besliste de Duitse voetballiga om geen voetbal meer te spelen. In eerste instantie tot 2 april. Maar die datum is niet haalbaar. De lockdownmaatregelen in Duitsland om het coronavirus in te dijken gelden immers nog altijd.

Sommige Duitse clubs begonnen vorige week toch opnieuw te trainen, zij het in kleine groepjes, zij het online met videocall.

Vandaag was er een meeting gepland om de zaken te evalueren. De DFL legde een voorstel op tafel om de competitie nog langer uit te stellen. Dat voorstel werd aanvaard, alvast tot eind april is er geen voetbal. Voor 5 april mogen er ook geen groepstrainingen gebeuren.

Op 17 april wordt de situatie opnieuw bekeken. De DFL denkt er ondertussen ook al aan om vanaf het mogelijk is de wedstrijden zonder publiek te laten hervatten.

Een maand langer zonder voetbal zal zonder twijfel nog meer negatieve impact hebben op de financiën van de clubs. Vorige week beslisten Champions League-deelnemers Dortmund, Bayern, Leipzig en Leverkusen om samen 20 miljoen euro in een solidariteitsfonds te verzamelen om noodlijdende eerste- en tweedeklassers tegemoet te komen.

Bayern-CEO Karl-Heinz Rummenigge houdt vol dat het cruciaal is dat het seizoen nog een vervolg kent, zodat de financiële schade (lees tv-inkomsten) van de clubs kan ingeperkt worden. Maar het zou ook de sportiviteit ten goede komen.