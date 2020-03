Braziliaanse bondscoach Tite: "Ik lig soms nog wakker van nederlaag tegen België"

Klassegoals, een prima tactisch plan, een tikkeltje geluk, een gebrek aan Braziliaanse efficiëntie en een ijzersterke doelman Thibaut Courtois: dankzij die bouwsteentjes wipte België toernooifavoriet Brazilië in 2018 in de kwartfinales van het WK.

In ons land wordt nu en dan nog gemijmerd over de geweldige voetbalavond, in Brazilië liggen de kaarten anders. In een gesprek met France Football laat bondscoach Tite (nog eens) verstaan dat hij die nederlaag en WK-exit nog altijd niet verteerd heeft.

"In het voetbal kun je een match altijd op twee manieren lezen: je kunt kijken naar het resultaat of naar de prestatie", vertelt Tite.

"Bij deze match werd onze prestatie niet vertaald door het resultaat. Van al mijn matchen bij Brazilië, was dat de match met de meeste kansen voor ons."

"We waren zo creatief en schoten liefst 9 keer op doel. Ik denk nog vaak terug aan die match en ik lig er soms nog wakker van."