Blijf sporten: beweegtips voor zwangere vrouwen

Blijven sporten helpt (hoog)zwangere vrouwen onder andere om het risico op rugklachten te verkleinen, gewichtstoename binnen de perken te houden en mentaal frisser te blijven. Vooral dat laatste is zeker in tijden van lockdown belangrijk. Maar hoe kan je nu juist blijven sporten tijdens je zwangerschap? Op deze pagina bundelen wij een aantal adviezen van Gezond Sporten Vlaanderen.

1. Yoga

Yoga is een prima manier om tijdens je zwangerschap in beweging te blijven. Het is goed voor je bekken en voor de spieren die onder druk staan tijdens de zwangerschap.

2. Krachtoefeningen

Wie zwanger is, maakt meer anabole hormonen aan en kan daarvan profiteren om spieropbouwende oefeningen te doen. Zeker in deze coronatijden kan krachttraining deel uitmaken van je workout. Let wel: doe vanaf 5 maanden best geen oefeningen meer waarbij je op je rug moet gaan liggen.



3. Wandelen en fietsen

Wandelen en fietsen zijn in deze coronaperiode heel geschikt voor zwangere vrouwen. Het mag zelfs dagelijks. Denk wel aan de regels: vertrek altijd van thuis en blijf niet hangen in bijvoorbeeld een park. Ben je op zoek naar leuke wandelingen? Die vind je makkelijk op deze website of je kan ook hier zoeken.

Nog een aantal tips: