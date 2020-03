“Wij hebben behoefte aan een pintje!” - Het Belgische succesrecept op het EK 1980

Hiep Hiep Hoera! Niet tegen Oranje!

Na de loting was de voorzitter van de Nederlandse KNVB opgelucht dat de Belgen, ondanks het feit dat Nederland altijd gewonnen had, in een andere poule zaten. Secretaris-generaal Albert Roossens ketste de bal met veel humor terug: “Jullie Hollanders hebben inderdaad altijd geluk.”

Voor Guy Thys maakte de tegenstand niet uit als het maar niet tegen vicewereldkampioen Nederland was. Want de Belgen werden sinds het najaar van 1972 altijd de weg naar een groot toernooi versperd door Oranje.

In de jaren 70 speelden de Duivels veelal in het wit (een idee van ex bondscoach Goethals omdat in het schemerdonker witte shirts beter zichtbaar waren…) maar nu moest de vaderlandsliefde opnieuw aangewakkerd worden: rode trui, zwarte broek en gele kousen.

8 landen, verdeeld over 2 poules, mochten naar Italië waaronder dus België. Bij de loting werden de Rode Duivels gekoppeld aan gastland Italië, Spanje en Engeland. In 2020 haast niet meer voor te stellen dat dergelijke landen bij elkaar in één groep terechtkomen.

Pfaff met nummer 12

In de legende leeft het idee dat Jean-Marie Pfaff in zijn ‘Duivels’periode de onbetwistbare nummer één was maar voor het EK van 1980 was dat allerminst waar. Pfaff mocht dan wel al een Gouden Schoen in zijn kast hebben staan, in de kwalificatie koos Guy Thys voor keeper-in-vorm Theo Custers, de doelman van Antwerp.

Ook in de voorbereidingsmatchen kreeg Custers nog altijd de voorkeur en leek hij de nummer één te blijven. Jean-Marie Pfaff moest zich tevreden stellen met het rugnummer 12. Beide doelmannen trainden samen maar veel woorden wisselden ze niet. Pas in Italië werd Pfaff plots in het doel gezet.

Waren de verwachtingen vooraf niet bijster hoog, later is wel gebleken dat dit toernooi zelfs niet door de huidige generatie geëvenaard zou worden. Jan Ceulemans, nog maar 23 jaar, en Wilfried Van Moer, 35 jaar, werden in het Elftal van het EK opgenomen.

Ceulemans verraste na zijn carrière met de uitspraak: “Als je aan 100 mensen vraagt wat ons sterkste toernooi was, zullen er 99 zeggen: Mexico 86. Maar zo schitterend was dat niet. Italië 80 was veel straffer. Daar waren alle tegenstanders wereldtop en speelden we toch de finale.”