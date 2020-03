Wimbledon in gevaar: "25 Amerikanen naar Europa halen, is onmogelijk"

Door de uitbraak van het coronavirus sneuvelt het ene tennistoernooi na het andere. Indian Wells was het eerste dominosteentje dat omver viel, ondertussen is door het volledige gravelseizoen een streep getrokken. Nu komt ook het grasseizoen in gevaar.

Op 8 juni worden normaal gezien in Rosmalen en Stuttgart de eerste wedstrijden op gras gespeeld, als voorbereiding op Wimbledon (29 juni-12 juli). Maar de kans dat het tennisseizoen dan weer normaal kan verlopen, is klein. En uitstel zien de organisatoren in Londen niet zitten.

Volgens Dirk Hordorff, vicevoorzitter van de Duitse tennisbond, mag je "er behoorlijk zeker van zijn dat het hele grasseizoen niet zal doorgaan". Zelfs de US Open (van 31 augustus tot 13 september) zal volgens hem niet kunnen plaatsvinden.