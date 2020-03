Victor Campenaerts deelt 50 euro uit aan wielertoerist: "Dat zal ik nog doen"

Dankzij het YouTube-kanaal van Victor Campenaerts krijgen we een inkijk in het leven van de NTT Pro Cycling-renner. Zo is te zien hoe Campenaerts vandaag een toevallig voorbij fietsende wielertoerist beloonde omdat hij een papiertje van een voedselreep niet op de grond gooide.

"Dat is goed voor het milieu", zegt Campenaerts tegen de man in kwestie. "Daarom krijg je van mij 50 euro als beloning. Dat zal ik nog doen, weliswaar met kleinere bedragen en vooral aan jonge renners. Want ik zie het nog te vaak gebeuren dat papiertjes worden weggegooid op training en in wedstrijden. Dat zou niet mogen."