Vanavond in De Kleedkamer: de keerzijde van de olympische medaille

In de 2e aflevering van de olympische reeks van De Kleedkamer staan de Spelen van Sydney 2000 centraal. We maken er kennis met het verhaal van judoka Gella Vandecaveye en Ann Simons, mountainbiker Filip Meirhaeghe, wielrenster Leontien van Moorsel en atleten Maurice Greene en Haile Gebrselassie. Het olympische pad is niet alleen bezaaid met rozen, zo zal blijken.