Stel je vragen aan Simon Mignolet in onze Facebook Live

Stel je vragen aan Simon Mignolet

Mignolet, een geboren en getogen Truienaar, heeft tablets geschonken aan het Sint-Trudo ziekenhuis. "Ik voelde me geroepen om het ziekenhuis, waar vorig jaar mijn zoon is geboren, te helpen. Ik wou het personeel en de patiënten een hart onder de riem steken", vertelt de doelman op Instagram.

"Ik heb ervoor gekozen om tablets te schenken. De patiënten die momenteel in quarantaine verblijven en daardoor afgescheiden zijn van de buitenwereld en hun geliefden, kunnen met deze tablets nu toch contact houden met hun familie en vrienden en de broodnodige steun bij hen zoeken.”

Dokter Raf Lippens, algemeen directeur van het ziekenhuis in Sint-Truiden, is "enorm blij met de schenking". "Het zal onze patiënten, die op dit moment in absolute quarantaine in ons ziekenhuis verblijven, extra moed geven om te vechten."