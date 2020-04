Sporza @School #11: Wie is de grootste olympiër? Michael Phelps? Usain Bolt? Jesse Owens?

Grootste slokop: Michael Phelps

Met 28 medailles in totaal wordt Phelps ook wel eens de grootste olympiër aller tijden genoemd, maar daar bestaat discussie over. Een zwemmer heeft nu eenmaal veel meer wedstrijden om in te schitteren. En dat is niet eerlijk tegenover pakweg een judoka of een marathonloper.

Op de Olympische Spelen van Peking in 2008 wint Phelps elke finale waaraan hij deelneemt, als het kan ook nog eens met een wereldrecord. Met 8 gouden medailles in één olympisch zwemkampioenschap doet de legende eentje beter dan zijn landgenoot Mark Spitz in 1972.

De prijzenkast van Michael Phelps oogt indrukwekkend. De Amerikaan zwemt maar liefst 28 olympische medailles bij mekaar in zijn carrière en de meeste hebben een gouden kleur. Op 4 Olympische Spelen verzamelt Phelps 23 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles. Daarmee is hij dé recordhouder.

Meer superkampioenen: Bolt, Lewis en Redgrave

Met gouden medailles op 4 Olympische Spelen - in Athene, Peking, Londen en Rio - overvleugelt Michael Phelps zijn sport. Dat doen er nog.

De Amerikaanse atleet Carl Lewis is ook zo'n superkampioen. In de sprint en in het verspringen is hij van 1984 tot en met 1996 goed voor 9 gouden medailles op de Olympische Spelen.Ook de Britse roeier Steve Redgrave komt in aanmerking voor de titel van grootste olympiër. Op 5 Olympische Spelen is hij goed voor 5 olympische titels. De Hongaarse schermer Gerevich doet nog straffer: hij is de enige man die op 6 olympische toernooien telkens dezelfde discipline wint.

En ook Usain Bolt past in dit rijtje. "Lightning Bolt" wint 3x na mekaar de sprintnummers op de Olympische Spelen: de 100 en de 200 meter. Samen met Phelps is Bolt zonder meer de ster van de Olympische Spelen in het nieuwe millennium.