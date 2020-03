Sporza @School #10: Ken jij de vliegende huisvrouw of de zwalpende Zwitserse?

Ook in de laatste week voor de paasvakantie vertellen we je meer over de Olympische Spelen. In aflevering 10 van Sporza @School gaat het over sportieve vrouwen. Want zij hebben ons al flink wat gouden medailles bezorgd!

De vliegende huisvrouw

Eerst een brokje geschiedenis: aan de eerste Olympische Spelen in 1896 mogen geen vrouwen deelnemen. "Sport voor vrouwen is veel te zwaar. Je wordt er onvruchtbaar van", klinkt het, maar in Athene starten er toch een of twee in de marathon. Onder de naam Melpomene loopt een Griekse atlete mee. Van harte is het niet: Melpomene mag niet finishen in het stadion, ze loopt dan maar om de plaats heen. In 1900 staan er wel vrouwen op de deelnemerslijst. Golf en tennis zijn de eerste sporten op het programma, daarna volgen boogschieten, kunstschaatsen, zwemmen, schermen en turnen voor vrouwen. Atletiek, de moeder der sporten, staat voor het eerst in 1928 op het menu. Fanny Blankers-Koen is zo'n moeder. "De Vliegende Huisvrouw" uit Nederland wint in 1948 goud in elke discipline die ze mag lopen: op de 100, de 200, de 4x100 en de 80 meter horden.



In 1948 sprint de Nederlandse atlete Fanny Blankers-Koen naar 4 gouden medailles.

De zwalpende Zwitserse

De marathon voor vrouwen maakt zijn intrede op de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles. De Amerikaanse atlete Joan Benoit loopt naar goud, maar het is haar Zwitserse collega Gabriele Andersen-Schiess die beroert. De uitputting nabij zigzagt de atlete over de baan van het olympisch stadion. Haar laatste 100 meter in een stadion met tienduizenden toeschouwers duren een eeuwigheid. Andersen-Schiess is helemaal uitgedroogd omdat ze te weinig gedronken heeft. Aan de finish moeten officials de zwalpende Zwitserse opvangen. Ze wordt 37e, 24 minuten na de olympische kampioene Benoit.

De voorbije decennia krijgen vrouwen toegang tot steeds meer sportonderdelen. Met de toetreding van vrouwen tot het olympisch boksen, nemen in Londen 2012 vrouwen en mannen voor het eerst aan evenveel sporten deel, maar (nog) niet in elk nummer.

De Belgische topvrouwen

Voor ons land is kunstschaatser Micheline Lannoy de allereerste vrouwelijke medaillewinnares. Op de Olympische Winterspelen van 1948 in St. Moritz pakt ze met Pierre Baugniet goud in het kunstrijden voor paren. Op de Zomerspelen staan pas in 1984 Belgische vrouwen op het podium. Zwemster Ingrid Lempereur en roeister Ann Haesebrouck veroveren allebei brons in Los Angeles. Judoka Ulla Werbrouck is in 1996 de allereerste Belgische die zich (officieel) olympisch kampioene mag noemen op de Zomerspelen. Sindsdien doen onze vrouwen het uitstekend. 5 van de 7 Belgische gouden plakken gaan allemaal naar vrouwen. Na Werbrouck kronen ook Justine Henin (tennis), Tia Hellebaut (hoogspringen), de Belgische sprintploeg (4x100 meter) en Nafi Thiam (zevenkamp) zich tot olympisch kampioen.

Belgische medailles (v) Olympische Zomerspelen atlete sport medaille Los Angeles 1984 Ann Haesebrouck roeien brons Ingrid Lempereur zwemmen brons Barcelona 1992 Annelies Bredael roeien zilver Heidi Rakels judo brons Atlanta 1996 Ulla Werbrouck judo goud Gella Vandecaveye judo zilver Marie-Isabelle Lomba judo brons Sydney 2000 Els Callens/Dominique Monami tennis brons Ann Simons judo brons Gella Vandecaveye judo brons Athene 2004 Justine Henin tennis goud Ilse Heylen judo brons Peking 2008 Tia Hellebaut atletiek goud 4x100 meter atletiek goud Londen 2012 Evi Van Acker zeilen brons Charline Van Snick judo brons Rio 2016 Nafi Thiam atletiek goud Jolien D'hoore wielrennen brons

Ingrid Berghmans was een pionier. Zij pakte goud in 1988, maar judo voor vrouwen was toen nog een demonstratiesport op de Olympische Spelen.

Samenspel tussen vrouwen en mannen

Op de Olympische Spelen heb je ook disciplines waarin mannen en vrouwen samen sporten. Denk maar aan het gemengd dubbelspel in het tennis of de paardensport waarin ruiters en amazones steevast aan dezelfde competitie deelnemen. Op de volgende Spelen maken heel wat gemengde disciplines hun entree. Finishen de Belgische sprinters in de medailles op de 4x400 meter? Of staan de triatleten - de Belgian Hammers - op het podium in de gemengde estafette? Afspraak in Tokio!

Gemengde disicplines in Tokio: