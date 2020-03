Serie A dient minister van antwoord over "bubbel"-uitspraak: "130 miljoen solidariteit"

De Italiaanse krant La Repubblica publiceerde zaterdag een interview met Spadafora over de coronacrisis in het land, dat met bijna 11.000 doden en bijna 100.000 besmettingen het zwaarst getroffen is in Europa.

Spadafora meende dat sport meer is dan voetbal alleen en dat hij 400 miljoen euro wilde spenderen aan amateursporten over het hele land. "De grote clubs leven in een bubbel en boven hun stand, te beginnen met de miljoenensalarissen van hun spelers. Ze moeten begrijpen dat er na deze crisis niets nog hetzelfde zal zijn."

De Serie A voelde zich aangesproken en reageerde met een persbericht vol cijfers. Het wijst erop dat het voetbal in Italië 300.000 mensen tewerkstelt en voor 1 procent van het bruto binnenlands product staat.

"De Serie A heeft altijd de rol van locomotief voor sector gespeeld met een jaarlijkse opbrengst van 3 miljard euro. De liga wijst er ook op dat zijn solidariteitsbijdragen voor faciliteiten en jeugdvoetbal buiten de topcompetitie van 93 miljoen euro in 2010 tot 130 miljoen euro in 2020 is gegaan. "Dit is geen tijd voor controverse", stelde Serie A-voorzitter Paolo Dal Pino. "De genoemde cijfers spreken voor zichzelf. Er is niet extra's nodig om de rol van de Serie A in het belang van het amateurvoetbal of van de Italiaanse sport te benadrukken."